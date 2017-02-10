В России в обращение поступила марка в память об убитом после Карлове

В России 10 февраля в обращение поступила коллекционная марка в память о после Андрее Карлове, которого застрелили в Турции.

Церемония гашения прошла в здании Моспочтампта. В ней приняли участие вдова Героя России Марина Карлова, гендиректор МИД Сергей Вязалов и гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов. После церемонии они почтили память погибшего минутой молчания.

Памятная марка номиналом 19 рублей входит в серию «Герои Российской Федерации». Ее тираж составил 135 тыс. экземпляров. На марке изображен портрет Андрея Карлова, здание Министерства иностранных дел и медаль «Золотая Звезда».

Планируется, что в этот день марка поступит в отделения «Почты России», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», посол РФ в Турции Андрей Карлов 19 декабря скончался в результате вооруженного покушения в Анкаре. Нападение произошло в Галерее современного искусства. В посла стреляли со спины, когда тот заканчивал речь на открытии выставки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует убийство посла в Турции как теракт. Момент покушения на российского посла попал на видео (18+).

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