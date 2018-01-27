 В России в октябре проведут пробную перепись населения

Планируется, что перепись пройдет с 1 по 31 октября и охватит около 550 тыс. человек.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Пробная перепись населения будет проведена для отработки программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде», — говорится в документе.

Определены десять территорий, на которых в октябре 2018 года будет проводиться пробная перепись населения. К ним относятся: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, посёлок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

Как писал-интернет-портал «Кубань 24», всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года.

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