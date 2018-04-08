В России в пасхальных богослужениях приняли участие более 4,3 млн человек

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночь с 7 на 8 апреля более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах РФ состоялось более 11,5 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов», — сказала Волк.

Он добавила, что участие в них приняли более 4,3 миллионов человек.

По словам Волк, правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали 56 тыс. сотрудников МВД, во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований, казаками, сообщает «Интерфакс».

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