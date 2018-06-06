В России в прокат выйдет фильм о спецоперации ФСБ «Решение о ликвидации»

На экраны российских кинотеатров фильм выйдет 7 июня.

Лента рассказывает историю операции ФСБ, в результате которой был уничтожен лидер террористов Шамиль Басаев. В главной роли — Игорь Петренко. Фильм основан на реальных событиях. В съемках принимали участие сотрудники ФСБ, в том числе непосредственные участники операции по уничтожению террориста.

«Особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг — не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция — за пределами возможностей… В основе фильма — известная операция ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров Северного Кавказа, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии», — говорится в описании к фильму.

В Москве премьера состоялась в кинотеатре «Октябрь» вечером 5 июня.

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