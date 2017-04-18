В России в развитие тепличных хозяйств за три года вложили 150 млрд рублей

Президент Плодоовощного союза Сергей Королев 18 апреля сообщил, что в России за три года в развитие тепличного хозяйства вложили около 150 млрд рублей.

По его словам, это банковские кредиты, частные инвестиции, а также деньги из федерального бюджета, которые направляют по государственным программам.

Королев отметил, что за последние три года импорт тепличных овощей снизился на 40%. Производство томатов выросло на треть. За это время в стране создали дополнительные рабочие места и внедрили новые технологии производства, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Росстата, Краснодарский край стал лидером в России по объему производства тепличных овощей в 2016 году.

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