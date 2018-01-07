В России в рождественскую ночь храмы охраняли более 50 тыс. полицейских

В православных храмах по всей стране в ночь на 7 января состоялось свыше 10 тыс. торжественных богослужений в честь православного праздника. В них приняли участие более 2,5 млн россиян.

Главная Божественная литургия по традиции прошла в московском Храме Христа Спасителя. Ее совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Праздник Рождества Христова требует от нас обновления нашей веры, нашего христианского призвания. И когда мы во множестве стоим в храмах и молимся в эту рождественскую ночь, мы должны сами себе сказать, что выйдя из храма, мы не должны терять с ним связи. И в воскресный день по мере возможности нужно в храм приходить и молиться родившемуся спасителю, просить его о помощи в жизни», — сказал глава Русской православной церкви.

В МВД отметили, что праздничные службы в храмах страны прошли спокойно и без нарушений. За этим во всех регионах следили более 50 тыс. полицейских и сотрудников Росгвардии, работники частных охранных предприятий, 10 тыс. добровольцев и почти 5,5 тыс. казаков.

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