В России в течение пяти лет планируют создать вакцину от ВИЧ

В 2019 году начнется второй этап доклинических испытаний, их будут проводить на мышах, которым пересадили костный мозг человека.

Такой биоматериал необходим Центральному научно-исследовательскому институту эпидемиологии (ФБУН ЦНИИ) Роспотребнадзора для создания лекарства от ВИЧ.

«Недавно мы завершили первый этап доклинических испытаний, которые подтвердили абсолютную безопасность вещества. В следующем году мы приступаем к его испытаниям на эффективность», — рассказал руководитель отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Герман Шипулин.

Механизм действия вещества, с помощью которого ученые намерены победить ВИЧ, направлен на блокировку рецептора CCR5 (мембранный белок). Через него вирус проникает внутрь клетки человеческого организма.

По словам Шипулина, такой механизм может использоваться как для профилактики, так и для лечения ВИЧ. Он отметил, что сотрудники ЦНИИ научились выявлять этот рецептор и «выключать» его. После второго этапа доклинических исследований планируется наладить производство препарата, а потом уже начинать клинические испытания на людях.

Разработать лекарство планирует в течение пяти лет, пишут «Известия».

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