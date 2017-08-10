В России в течение трех лет обучат 3,5 тыс. врачей-гериатров

В пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец сообщили, что до конца года в стране появится профессиональный стандарт врача, специализирующегося на помощи пожилым людям.

Планируется, что документ подготовит Минздрав России. В 2018 году собираются внедрить программы ординатуры по специальности гериатрия, а также материалы для дополнительного образования терапевтов и врачей общей практики. Ожидается, что за три года смогут обучить 3,5 тыс. таких медиков.

Средняя продолжительность жизни в России за 2016 год составила 71,9 года. Ранее в правительстве поднимали вопрос о том, что в связи с ростом доли пожилых людей в отечественном здравоохранении требуется особый подход к таким пациентам.

В пресс-службе Голодец рассказали, что в России формируют гериатрическую службу. В нее будет входить Федеральный научный центр геронтологии и гериатрии. В дальнейшем в России планируют создать гериатрические отделения или блоки в стационарах, а также кабинеты и отделения в поликлиниках.

Гериатрия — раздел геронтологии, специализирующийся на изучении болезней старческого возраста и нужд пожилых людей, сообщает «Интерфакс».

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