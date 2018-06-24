В России в выпускных вечерах приняли участие более 360 тыс. человек

В МВД РФ 24 июня сообщили, что правонарушений на школьных выпускных не было.

«В ночь с 23 на 24 июня в большинстве регионов России прошли выпускные вечера, посвященные окончанию школы. Торжественные мероприятия состоялись в более чем 11 тыс. образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 366 тыс. выпускников. Правонарушений и преступлений не допущено», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В столице более 23 тыс. человек отпраздновали выпускные в Государственном Кремлевском дворце и Парке Горького. Порядок на выпускных обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности, а также работники частных охранных предприятий.

Выпускные вечера в России продолжатся до начала июля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Губернаторский бал пройдет 24 июня в Краснодаре. В нем будут участвовать 1,8 тыс. лучших выпускников региона. Трансляция начнется в 20:30. Бал можно будет посмотреть на сайте телеканала и в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассниках».

Выпускной состоится на площади перед Законодательным собранием края. Перед этим выпускники пройдут колонной по улице Красной. Школьники разучили движения 15 танцев. Репетиции шли несколько месяцев.

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