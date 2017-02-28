В России в январе цены на бензин выросли на 2,4%

По данным Росстата, цены производителей на бензин в январе увеличились в среднем на 2,4%.

В 16 субъектах РФ отмечено удорожание топлива (от 8,3% в Астраханской области до 0,7% в Республике Татарстан). В Республике Саха (Якутия) цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне декабря 2016 года. В Сахалинской области отмечено его удешевление на 3,6%.

Цены производителей на нефть сырую увеличились в январе на 19,2%, тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом — на 2,8%.

Повышение потребительских цен отмечено в 75 субъектах РФ, из них в Брянской и Ульяновской областях — на 2,6%, в Курганской области и Республике Ингушетия — на 2,4%. В Москве повышение составило 1%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

Снижение цен на бензин на 0,8% наблюдалось в Чеченской Республике.

Потребительские цены на автомобильный бензин в январе в среднем превышали цены производителей в 2,1 раза.

В Краснодарском крае автомобильный бензин в январе в среднем стоил 38,09 рублей за литр, сообщается в материалах Росстата.

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