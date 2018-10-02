В России в законодательстве предложили закрепить понятие «семейный бизнес»

Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин во время форума семейных предпринимателей «Успешная семья — успешная Россия».

«Надо понять, что этот статус [семейный бизнес] будет давать — это не такая простая задача — и как его в практическом плане можно будет использовать. Конечно, можно записать, но записывать ради записи точно не стоит, надо понять, какие преференции… Мы сейчас де-факто уже встраиваем эту историю в тот нацпроект, который есть, будем к ней более внимательно обращаться в части популяризации предпринимательства и, конечно же, с точки зрения законодательства, будем смотреть, если это необходимо, то будем двигаться в сторону закрепления этого понятия», — сказал Максим Орешкин.

Минпромторг РФ в свою очередь готов рассмотреть варианты государственной поддержки семейного бизнеса в России, сообщает ТАСС.

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