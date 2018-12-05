В России велосипеды на некоторых улицах получат преимущество перед автомобилями

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства», — написал в своем микроблоге в Twitter Дмитрий Медведев.

В документе говорится, что ввели понятие «Велосипедная зона» на так называемых «спокойных» улицах. Максимальная скорость движения в такой зоне будет не более 20 км/час. На этих улицах установят преимущество велосипедистов перед автомобилями, им предоставят возможность двигаться по всей ширине проезжей части, а пешеходам на таких улицах разрешат переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте. Для обозначения таких зон введут новые дорожные знаки и соответствующую разметку.

«В соответствии с предыдущей редакцией ПДД, на некоторых Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и имеются две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Внесенными изменениями для велосипедистов устанавливается возможность поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения в одном направлении в случае, когда из правой полосы разрешен поворот налево», — говорится в пояснении к документу.

Для переходов, совмещенных с велосипедной дорожкой, установили возможность движения велосипедистов по сигналу светофора в виде силуэта пешехода и велосипедиста. Для повышения безопасности велосипедистов и водителей мопедов на велосипедных полосах, расположенных справа от мест парковки, на разметке «Островок безопасности», будут разделяться места для стоянки транспортных средств и велосипедные полосы.

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