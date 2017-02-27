В России весной алкоголь начнут продавать по водительским правам

Минпромторг предложил начать использовать водительские права для подтверждения возраста при покупке алкоголя с 31 марта.

Проект приказа ведомства опубликован на портале regulation.gov.ru.

В проекте указан перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия.

Среди документов, которые можно предъявить при покупке алкоголя, также находятся паспорт гражданина РФ и загранпаспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минпромторг в ноябре 2016 года выступил с инициативой разрешить продажу алкоголя по водительским правам.

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