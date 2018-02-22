В России владельцев кредиток будут информировать о задолженности

Госдума 22 февраля приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об информировании пользователей банковских карт с овердрафтом о задолженности и остатке лимита кредитования.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с руководителем Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым. По его словам, клиенты путают объем средств на счете с тем кредитным лимитом, который они могут использовать для приобретения товаров и услуг. В результате они оказываются должны банку по овердрафту.

По мнению авторов закона, принятая мера поможет объективно оценивать свое финансовое положение и будет способствовать снижению уровня закредитованности населения.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования, сообщает «Интерфакс».

Все новости по теме:

Законы и законопроекты

Главные новости читайте на нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник