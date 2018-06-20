В России во время ЧМ-2018 выросла активность пользователей сервиса знакомств Tinder

По данным операторов сотовой связи, сервис вошел в число наиболее используемых приложений во время матча-открытия чемпионата.

«Футбольные турниры вызывают большой ажиотаж среди пользователей Tinder. Например, во время прошлогоднего Кубка конфедераций в России количество свайпов вправо (жест на смартфоне, указывающий на заинтересованность в знакомстве) увеличилось на 66%, на 71% больше людей активировало функцию «Паспорт», чтобы переместить себя в Россию. Охотнее всего это делали пользователи из США, Италии, Германии, Испании и Франции», — сообщили в пресс-службе Tinder.

По данным российских мобильных операторов трафик Tinder вырос в городах проведения ЧМ-2018. МТС зафиксировал рост трафика в 11 раз в сравнении со средними показателями с начала года, трафик Tele2 вырос в 3,5 раза. По данным «Мегафон», Tinder вошел в число наиболее используемых приложений во время матча-открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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