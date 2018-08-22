В России водительские права предложили оснастить микрочипами

Надписи на документах планируют перевести на французский и английский языки.
Новые образцы водительских прав покроют лазероактивной пленкой и снабдят микрочипами.
Их будут выдавать в отделениях ГИБДД, обладающими техническими возможностями для осуществления нововведений.
В ведомстве отметили, что выпущенные ранее права и свидетельства останутся действительными. Выдача документов нового поколения будет осуществляться только после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры, сообщает телеканал «360».
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