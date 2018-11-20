В России военные будут проходить курс по основам защиты гостайны

Армейцев обяжут проходить курс со следующего года.

Посещать занятия нужно будет всем — рядовым и офицерам, вне зависимости от доступа к секретной информации. Программа обучения рядовых рассчитана на шесть часов, для офицеров занятия продлятся два часа, так как они, как правило, получают знания об информационной безопасности в рамках других дисциплин.

Военнослужащим расскажут, как вести соцсети, что нельзя публиковать и о чем запрещено говорить посторонним. После прохождения курса обучающиеся должны подписать документ о том, что они ознакомлены с правилами поведения в интернете.

На государственном уровне занятия утвердят в рамках поправок в закон «О статусе военнослужащих», сообщает телеканал «360».

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