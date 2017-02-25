В России возродят «Зарницу» для школьников

В России планируют возродить военно-прикладные игры для подрастающего поколения по аналогии с «Зарницей».

«Мы, конечно же, хотели бы возродить в каком-то виде прикладные, юнармейские игры, — подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. — В наше время — это была игра «Зарница». Все помнят, вся страна в них играла, все делали себе автоматы и пистолеты из подручных материалов. Но мы хотим в это вложить еще и некое патриотическое наполнение, чтобы у людей в памяти вместе с этими играми оседала история страны, история подвигов наших отцов и дедов».

В качестве примера он привел подмосковный парк «Патриот», в коротом была воссоздана большая партизанская деревня.

Шойгу добавил, что следующей зимой в России может появиться юнарамейский биатлон.

Министр обороны отметил, что в России создадут еще одну или две спортивные роты, сообщает ТАСС.

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