В России впервые с 2009 года увеличат пособие по безработице

Изменение размера пособия произойдет с 1 января 2019 года. Об этом 19 ноября сообщили в Министерстве труда РФ.

Пособие для россиян, признанным безработными, увеличат почти в два раза: с 850 рублей до 1,5 тыс. рублей (минимальная выплата) и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей (максимальная).

В ведомстве напомнили, что с нового года впервые вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста. Для них минимальный размер пособия составит 1,5 тыс. рублей, максимальный — 11 тыс. 280 рублей. Это 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин ранее заявил, что в связи с увеличением пособия по безработице субвенции регионам на выплаты безработным увеличиваются с 39 миллиардов рублей в 2018 году до 53,4 миллиарда рублей в 2019 году, далее в 2020 и 2021 годах — по 54,3 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник