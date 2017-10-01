В России вступил в силу в силу закон о предельном возрасте главврачей

Согласно закону, с 1 октября главврачи и их заместители должны будут оставлять руководящую работу при достижении 65 лет.

В документе написано: должности руководителей, их заместителей в медицинских организациях, подведомственных федеральным, региональным или муниципальным органам исполнительной власти, и также руководителей филиалов таких медучреждений должны быть заняты специалистами не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. После того, как человек перешагнет эту возрастную границу, его смогут перевести с его письменного согласия на иную должность, соответствующую его квалификации.

Впрочем, могут быть и исключительные случаи. Общее собрание или конференция работников медорганизации могут походатайствовать, чтобы начальнику продлили срок руководящей работы до момента, как ему исполнится 70 лет. А тот в свою очередь может продлить трудовую жизнь на «старом» месте своему заму — тоже до его 70-летия, сообщает «Российская газета».

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