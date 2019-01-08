Незаконным стало производство порошкового алкоголя.

Вступили в силу поправки, согласно которым незаконным стал оборот «пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта».

По данным правительства, одним из основных рисков продажи «сухого алкоголя» было то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, эта продукция потенциально опасна для здоровья.

Под запрет не попадают компоненты для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности, сообщает «РИА Новости».

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