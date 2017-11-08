В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

Нововведения заработали 8 ноября.

В правилах дорожного движения появился пункт 13.11(1), в соответствии с которым водители будут обязаны пропускать транспортные средства, движущиеся по перекрестку, на котором стоит знак 4.3.

Отмечается, что новые правила направлены на улучшение ситуации на дорогах. Предполагается, что нововведения сделают дорожное движение более безопасным, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава правительства Дмитрий Медведев в октябре подписал постановления, дающие регионам право наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках и менять приоритет проезда на перекрестках с круговым движением. Поправки в ПДД не повлияют на приоритет движения по круговым перекресткам в Краснодаре.

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