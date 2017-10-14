В России вступили в силу новые правила получения водительских прав

Согласно новому регламенту, желающие сдать экзамены в ГИБДД должны пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и результатах медосмотров.

Новые правила получения водительских прав вступили в силу 14 октября. Приказом уточнен перечень оснований для отказа в проведении экзаменов на право управления машиной и выдачи водительских удостоверений. Отмечается, что услуга будет приостановлена в случае отсутствия сведений, подтверждающих выдачу представленных документов, не достижения необходимого возраста, а также несоблюдения заявителем, ранее лишенным прав, условий возврата водительского удостоверения.

Изменен ряд испытательных заданий и условий их выполнения. Например, упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным.

Теперь при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений станут обозначать дополнительными стойками и конусами. При этом проведение экзамена будет возможно при обработке площадки противогололедными средствами.

Скорректировали основания для прекращения экзамена на площадке и выставлении отрицательной оценки. Так, оценка «не сдал» будут выставлять в случае падения с мотоцикла, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Вернуться на ленту

Источник