В России введут цифровую аккредитацию вузов

Рособрнадзор со следующего года планирует перейти на цифровую аккредитацию программ вузов, которая позволит отказаться от запросов документов.

В ведомстве отметили, что технология уже разработана и была успешно опробована в этом году при проведении аккредитации программ РАНХиГС.

Также стало известно, что Ассоциация ведущих университетов и Ассоциация «Глобальные университеты» предложили Минобрнауки уйти от нынешней системы госаккредитации вузов и провести в РФ эксперимент по внедрению новой модели оценки качества высшего образования, сообщает РИА «Новости».

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