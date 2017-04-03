В России введут дополнительные меры авиабезопасности

Росавиация 3 апреля направила во все аэропорты страны директиву о принятии дополнительных мер безопасности.

Это необходимо сделать для предупреждения и пресечения возможных актов незаконного вмешательства, в том числе террористического характера. Причиной таких мер стал взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что сейчас российские аэропорты международного и федерального значения работают в усиленном режиме. Согласно приказу Росавиации, с 2011 года в аэропортах такого уровня был объявлен второй из трех уровней безопасности. Он продолжает действовать и сейчас. Уровень предусматривает меры, направленные на защиту от непосредственных угроз совершения актов незаконного вмешательства, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже появилась информация, что взрыв произошел один.

Прокуратура и СК начали проверку по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва.

Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

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