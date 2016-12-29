В России введут краткосрочные контракты для военнослужащих

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал закон, позволяющий военным заключать краткосрочные военные контракты.

Поправки внесут в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

В документе говорится, что контракт может быть заключен на срок до одного года. Его могут подписать с гражданами, которые проходят службу по призыву и желают ее продолжить по контракту. Условием является участие в ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств, либо в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности, либо в пресечении террористической деятельности, либо участие в походах кораблей.

Договор может быть заключен не ранее чем за один месяц до окончания службы по призыву, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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