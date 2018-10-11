В России введут оплату картами «Мир» с помощью браслета или брелока

Этими аксессуарами можно будет оплачивать покупки или проезд в общественном транспорте.

Об этом рассказали в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт.

Оплата проезда в общественном транспорте или покупки в магазине без введения PIN-кода будут возможны в случае, если их стоимость не превысит 1 тыс. рублей. Принцип действия у браслетов и брелоков аналогичен работе бесконтактной карты — для совершения операции аксессуар со встроенным чипом нужно будет приложить к платежному устройству.

Пилотный проект оплаты картами «Мир» с помощью браслетов уже запущен с Россельхозбанком. Его планируют распространить на другие финансовые организации.

Эксперты отмечают удобство предложенных аксессуаров за счет упрощенной и мгновенной процедуры оплаты. Вместе с тем они обращают внимание на риск внезапных сбоев в работе новых устройств и возможность их использования мошенниками.

Сегодня аксессуары для оплаты покупок уже используют Visa и Mastercard, а Альфа-банк и Московский кредитный банк внедряют платежные кольца, пишут «Известия».

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