В России ввели единые требования к организации детского отдыха

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал федеральный закон о введении единых требований к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха.

Соответствующий документ 29 декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха в России. Устанавливаются общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми, профессиональные стандарты и квалификационные требования к тем, кто занимается с детьми на отдыхе.

Предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Порядок его формирования и ведения устанавливается Правительством РФ. В новом законе также предусмотрена возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок для организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Закон обязывает туроператоров, турагентов и организаций экскурсионного обслуживания соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними и порядку уведомления уполномоченных органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Карелии 18 июня во время похода по Сямозеру перевернулись и затонули две лодки. В составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Погибли 14 детей.

Владимир Путин поручил разработать единые стандарты безопасности организации детского отдыха. Вице-премьер Ольга Голодец призвала родителей писать отзывы о детских лагерях.

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