В России ввели новую схему диспансеризации населения

С 2018 года некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще — раз в два года.

Сейчас в России для детей скрининги проводятся ежегодно, для взрослых — раз в три года.

«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее в ведомстве сообщали, что с 2018 года порядок диспансеризации станет более таргетным. Скрининг будет проводиться с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.

Предполагается также изменить порядок процедуры детского медобследования. Отменяются осмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких, сообщает РИА «Новости».

Вернуться на ленту

Источник