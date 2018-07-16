В России ввели новые правила маркировки молочной продукции

Производители будут обязаны указывать на молокосодержащих продуктах наличие или отсутствие заменителей молочного жира.

Поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции вступили в силу с 16 июля. Их разработал в ноябре 2017 года Минсельхозо РФ. Поправки были приняты Евразийской экономической комиссией, и теперь требования к маркировке молокосодержащих продуктов будут усилены с тем, чтобы сделать их классификацию точнее.

Производители теперь обязаны будут указывать в информационном поле, содержит ли продукт растительные масла. Информация об этом должна быть нанесена контрастным по отношению к цвету поля цветом. Цветовая гамма при этом жестко не регламентируется, сообщает телеканал «360».

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