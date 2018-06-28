В России ввели уголовную ответственность за торговлю редкими животными в интернете

Президент России Владимир Путин в июне подписал соответствующий федеральный закон.

Документ опубликован 27 июня на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статьи Уголовного кодекса РФ: №253 «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и № 258 «Незаконная охота». В статьях уточняются признаки отдельных составов преступлений, а также усиливаются их санкции.

За незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ, через СМИ или электронные или информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет, устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.

Кроме того, статья 258 УК РФ «Незаконная охота» дополняется примечанием, предусматривающим унификацию подходов к определению величины ущерба, причиняемого экологическими преступлениями. Так, в качестве крупного ущерба предлагается определить размер, превышающий 40 тыс. рублей, особо крупного — 120 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России утвердили новую редакцию Красной книги. Списки с краснокнижными животными не переиздавались с 1998 года.

В Госдуму внесли законопроект о торговле редкими животными в интернете. Госдума 5 июня приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за незаконную добычу редких животных и биоресурсов, занесенных в Красную книгу.

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