В России выборы в Госдуму предложили проводить в будни

В Госдуму в феврале внесли законопроект, который предлагает проводить парламентские выборы в среду, а не в воскресенье. Кроме того, выборы предлагается перенести с сентября на апрель.

Авторы инициативы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев считают, что такие меры помогут повысить явку, а также избавят избирателя от выбора между правом на отдых и активным избирательным правом.

Согласно законопроекту, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва предполагается перенести на вторую среду апреля 2021 года. Когда нет выборов в Госдуму, единый день голосования надо проводить во вторую или третью среду апреля.

Явка на выборах в Госдуму составила в 2016 году 47,81%, что стало самым низким показателем за всю современную историю РФ, пишет «Российская газета».

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