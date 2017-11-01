В России выбрали слоган жеребьевки ЧМ по футболу 2018 года

Им стала фраза фраза «Смотри, как сойдутся звезды».

«Эта фраза не только отсылает к сиянию и блеску лучших футбольных сборных мира. Слоган идеально обыгрывает идею судьбы команд, которая определится, когда путь к заветному трофею будет открыт», — заявили в ФИФА.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко отметил, что слоган наиболее точно отражает суть жеребьевки.

Продюсером церемонии, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступил Первый канал, а режиссером-постановщиком жеребьевки стал Феликс Михайлов. Она пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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