Об этом 16 января на заседании правительства рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В 2019 году будут внедрены клинические рекомендации и стандарты, которые касаются онкологической помощи, поскольку в систему ОМС, начиная с 2019 года, уже дополнительно направлено 70 млрд рублей, которые будут обеспечивать химиотерапевтическое лечение наших граждан», — сказала Голикова.

Федеральный закон о широком внедрении в систему здравоохранения клинических рекомендаций, которые будут регламентировать деятельность врачей, был подписан 27 декабря 2018 года.

Вице-премьер добавила, что также будет изменен статус стандарта оказания медицинской помощи. Теперь это будет основной медико-экономический инструмент, по которому будет оцениваться стоимость предоставления медицинских услуг.

Новые клинические рекомендации и обновленные стандарты введут в систему здравоохранения до 2021 года, сообщает ТАСС.

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