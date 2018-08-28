В России выпускникам будут вручать золотые медали с учетом результатов ЕГЭ

Проекта приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня или пять баллов на ЕГЭ по математике базового уровня, говорится в документе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 4 сентября стартует дополнительный период ЕГЭ.

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