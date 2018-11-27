В России выпустили серебряную монету весом в килограмм

Она посвящена участникам финального этапа голосования по выбору символов для банкнот номиналом в 200 и 2 тыс. рублей.

Диаметр новой монеты составил 10 см. На лицевой стороне находится рельефное изображение герба России, а также надпись с номиналом и годом выпуска. На оборотной — символы городов и территорий-финалистов общероссийского голосования, среди них: Петрозаводск, Дальний Восток, Иркутск, Казань и Сочи.

Тираж новой монеты составил 100 экземпляров. Все они были изготовлены на Санкт-Петербургском монетном дворе, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», купюры в 2 тыс. и 200 рублей в декабре 2017 года поступили в банки Кубани. Для жителей края выпустили памяткуоб отличии банкнот в 200 и 2 тыс. рублей от подделок. В РФ открыли горячую линию по вопросу обращения купюр.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник