В России выпустили восемь почтовых марок к ЧМ по футболу

Марки поступили в обращение.

На каждой из них представлены сборные, выступающие в одной группе на чемпионате мира, с изображением национальных флагов. Также на марках присутствуют официальная символика чемпионата мира и игровые эпизоды из матчей.

Номинальная цена марки — 40 рублей. Каждая издана тиражом по 440 тыс. экземпляров. В дополнении к маркам изданы конверты первого дня и штемпель специального гашения для всех городов, где пройдут матчи чемпионата мира, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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