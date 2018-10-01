В России вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах

ФАС утвердила предельно допустимый темп роста стоимости проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на уровне 3,9% с 1 января 2019 года.

«Принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров», — отметили в Федеральной антимонопольной службе.

В 2018 году эти тарифы не индексировались. В проекте прогноза социально-экономического развития России на период до 2024 года есть пункт о том, что тарифы РЖД на грузовые и пассажирские перевозки в 2019 году могут вырасти на 3,5%, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», РЖД создали железнодорожный лоукостер, который подразумевает использование старых вагонов. Стоимость проезда в таких вагонах будет ниже. Благодаря этому в ближайшие три года РЖД планируют заменить старые вагоны на инновационные.

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