В России выросли акцизы на алкоголь

С 1 января в РФ вступили в силу нормы, предусматривающие увеличение ставок акцизов на алкоголь.

Акцизы на шампанское из иностранного сырья увеличены до 36 рублей/л (в 2016 году сбор составлял 26 рублей), на шампанское из российского сырья подорожал на 1 рубль — до 14 рублей/л. Акцизы на тихие вина (не содержащие углекислый газ) из отечественного винограда остались на уровне 5 рублей/л, акцизы на вина зарубежного производства увеличены до 18 рублей/л.

Акциз на пиво с содержанием спирта 0,5–8,6% увеличен до 21 рублей/л, на пиво с долей спирта свыше 8,6% — до 39 рублей/л. Акциз на крепкий алкоголь (с долей спирта более 9%) увеличится с 500 рублей/л в 2016 году до 523 рублей. Что касается ставок акцизов на сидр, пуаре и медовуху, то они увеличились до 21 рублей/л, сообщает РБК.

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