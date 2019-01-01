Тарифы выросли с 1 января на 3,9%.

Индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 21 сентября 2018 года. Также с 1 января вступает в силу закон о введении невозвратных ж/д билетов в купе поездов дальнего следования. В продаже на некоторых маршрутах они появятся с 20 января, стоимость невозвратных ж/д билетов будет дешевле на 5-20%. По данным Минтранса, такие билеты можно будет купить исключительно в вагоны типа СВ», «купе» и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа.

В 2018 году тарифы в плацкарте не индексировались, базовые ставки в купе, СВ и люксе также не поднимались. В 2017 году тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%, в купе, СВ и люксе — на 5%, тогда это решение коснулось лишь примерно четверти составов, не входящих в систему динамического ценообразования, сообщает «Интерфакс».

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