В России вышел тизер фильма «Тренер» Данилы Козловского

21 сентября в 21:25

Ранее съемки картины прошли в Краснодаре, Новороссийске и подмосковных Химках.

Данила Козловский представил на своей странице в Instagram тизер фильма «Тренер».

В ролике звучит слоган: «Многие видят цель, достигают ее лучшие». Картина выйдет на экраны 19 апреля 2018 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Тренер» снимали в Краснодаре и Новороссийске и в Подмосковье. Данила Козловский он стал его сопродюсером, режиссером и исполнителем главной роли.

Во время съемок ленты новороссийский ФК «Черноморец» переименовали в «Метеор». Футбольный проект «Тренер» получит безвозвратную поддержку.

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