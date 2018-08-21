В России хотят ввести устрашающие картинки на спиртных напитках

Инициативу обсуждают в Минздраве РФ.

Бутылки со спиртными напитками могут снабдить изображениями, с информацией о вреде алкоголя, аналогичными тем, что публикуются на пачках сигарет.

Цель меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя, проинформировать о том, что спиртное связано с тяжелыми социальными последствиями.

Сейчас на бутылках со спиртным есть только предупредительные надписи. В мировой практике нет аналогов таким картинкам, пишут «Известия».

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