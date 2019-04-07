В России ужесточили контроль за автошколами

Согласно приказу МВД, с 7 апреля действует новый порядок согласования программ обучения с ГИБДД.

Теперь автошколы будут согласовывать с ГИБДД основные программы профессионального обучения. Также Госавтоинспекция будет выдавать заключения автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам. Они будут выдаваться после соответствующих проверок учебно-материальной базы.

В случае, если будут обнаружены несоответствия, в течение шести месяцев будет назначена повторная проверка, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань24», в России изменят правила сдачи экзамена на водительские права. Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен для получения прав.