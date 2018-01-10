В России за год больше всего подорожали сливочное масло и молоко

Росстат 10 января опубликовал предварительные данные об изменении цен в 2017 году.

Цены на сливочное масло выросли на 20,6%, молоко и молочная продукция подорожали на 8,5%. Среди других продуктов, которые заметно подорожали за прошлый год — рыба и морепродукты (на 4,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 4%). Незначительно изменились цены на макароны — они выросли на 1,7%, мясо и птицу — на 0,8%. В целом цены на продовольствие выросли на 3%, на алкоголь — на 4,5%.

По отдельным группам продовольствия наблюдалось снижение цен. Больше всего подешевел сахар — на 17,6%, крупа и бобовые упали в цене на 7,1%, куриные яйца — на 7%, подсолнечное масло — на 6,2%. Цены на овощи и фрукты снизились за год на 1,1%. В декабре значительно подорожали огурцы и помидоры — на 24,6% и 20,8% соответственно, виноград — на 7,7%, бананы — на 4%. Апельсины в декабре подешевели на 5,7%, чеснок, свекла и орехи — на 0,3-1,7%.

Непродовольственные товары подорожали в 2017 году в среднем на 4%. Лидером роста стали табачные изделия, цены на них выросли на 12,2%. Одежда и белье подорожали на 4,8%, обувь — на 6,1%, сообщает РБК.

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