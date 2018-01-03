В России за год изъяли более 9 млн литров поддельного алкоголя

Сотрудники полиции в 2017 году выявили 103 подпольных производства алкогольной продукции и 46 ОПГ, занятых этим нелегальным бизнесом.

Подпольные цеха по производству алкоголя обнаружены в Саратовской, Нижегородской и Ростовской областях. Пресечена поставка спиртосодержащей жидкости в Республику Крым. По данным фактам возбудили около 6 тыс. уголовных дел.

Накануне новогодних праздников и в январские каникулы полиция уделяет особое внимание проверкам мест, где продается алкогольная продукция. Также правоохранители предупреждают об опасности отравления поддельным алкоголем, купленным по заниженным ценам в местах несанкционированной торговли и через Интернет, пишут «Известия».

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