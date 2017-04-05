В России за год на 300 тыс. человек увеличилось число бедных

В России в 2016 году общая численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума составила 19,8 млн человек.

Это на 300 тыс. больше по сравнению с 2015 годом. Согласно данным Росстата, уровень бедности за год увеличился на 0,2%.

В среднем доходы населения в четвертом квартале прошлого года составили 35,9 тыс. рублей. В 2015 году за такой же период показатель составил 36,07 тыс. рублей. В третьем кварте прошлого года — 30,7 тыс. рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в четвертом квартале 2016 года составила 39,8 тыс. рублей. Размер назначенных пенсий по старости зафиксировали в 18,1 тыс. рублей, сообщается на сайте Росстата.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство России снизило величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года до 9 тыс. 691 рубля.

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