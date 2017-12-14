В России за год на 46% выросло число обращений к детским правозащитникам

Об этом 14 декабря заявила федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова в Общественной палате (ОП) РФ во время итогового заседания Координационного совета.

«Поступило 7 тыс. 274 обращения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, что на 46,4% больше, чем в 2016 году. Наибольшее количество обращений поступает из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Республики Башкортостан», — уточнила Анна Кузнецова.

По ее словам, поступившие обращения прежде всего касались вопросов имущественного характера, образования, социального обеспечения, воспитания детей, правонарушений и их профилактики. В большей степени в 2017 году в аппарат уполномоченного обращались родители и родственники несовершеннолетних, многодетные семьи и лица, взявшие детей на воспитание, сообщает РАПСИ.

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