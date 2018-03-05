В России за год общая сумма взяток достигла почти 7 млрд рублей

Сумма выросла почти в три раза — с 2,3 млрд рублей.

Об этом сообщается в информационном бюллетене Национального антикоррупционного комитета.

«Суммы установленных взяток значительно выросли. Так, общая сумма полученных взяток по всем зарегистрированным преступлениям по ст. 290 УК РФ составила 6,7 млрд рублей», — говорится в бюллетене.

В 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 млрд рублей, что почти в три раза меньше по сравнению с 2017 годом, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе замначальника Новороссийской таможни задержали при получении взятки в 2 млн рублей. Также в январе против экс-мэра Туапсе возбудили уголовное дело о взятке — его задержали с 2 млн рублей в декабре 2017 года.

В Краснодаре в декабре 2017 года против полицейского возбудили дело из-за взятки в 2 млн рублей.

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