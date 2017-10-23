В России за год заморозили 6 млн рублей активов предполагаемых террористов

Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошелся в 150 тыс. рублей, то 6 млн — это очень большая сумма. Нам удалось блокировать счета, блокировать конкретные действия», — сказал Юрий Чиханчин.

Он добавил, что Росфинмониторинг вместе с ФСБ и с коммерческими банками построил модель финансового поведения террористов, что позволило выявить около 200 лиц, причастных к терроризму. Сейчас в их отношении возбуждены уголовные дела, пишет «Коммерсантъ».

Вернуться на ленту

Источник