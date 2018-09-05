В России за полгода тираж книг снизился на 15%

За первое полугодие общий тираж выпущенных книг сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил глава Роспечати Михаил Сеславинский на открытии 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ, по количеству наименований снижение составило 3%.

При этом Сеславинский отметил, что второе полугодие всегда является периодом более позитивным.

«Мы смотрим с оптимизмом на 2018 год. Тем более что 2017 год продемонстрировал рост книгопечатной продукции. И надеемся, что по итогам 2018 год мы выйдем на традиционные показатели, когда в стране выпускается около 125 тыс. наименований общим тиражом около 450 млн экземпляров», — цитирует главу Роспечати ТАСС.

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